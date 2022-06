Vinskolen: Slik velger du på flyplassen

Med tidspress og stress er det ikke så lett å finne de gode kjøpene på taxfree. Les dette, så blir det litt enklere.

I dag 09:38

Taxisjåføren var ikke særlig optimistisk.

– Ut og reise, ja? Håper du har beregnet god tid.

Mer skulle det ikke til før hjernen min eksploderte i stress. For dette har jeg jo lest om, og jeg har sett bilder av endeløse køer på Schiphol. Arlanda som bare gir opp og sender folk hjem. Legg til sommerferie-start og utrente reisende etter år med pandemi. Men vet du hva? Det gikk helt fint. Lite kø. Hyggelige ansatte. Og da jeg sank ned i flysetet mitt, kjente jeg følelsen av at verden åpnet seg og alt var mulig.

Følelsen varte og vokste gjennom helgen. Jeg vil faktisk si at den blomstret, helt frem til ankomsthallen på Gardermoen. Der satte stresset inn igjen. Femten minutter til kofferten ligger på båndet. Hva var kvoten igjen? Er ikke dette sortimentet ganske annerledes enn sist?

Teflonhjerne. Høy puls. Jeg bestemte meg i samme øyeblikk for å gjøre det enklere for deg. Her er de gode kjøpene du bør plukke med deg når du skal ut og reise. Og ikke minst – noen du gjør lurt i å styre unna.

Storselgere

Pandemien har vært brutal mot reiselivet. Taxfreehandelen er intet unntak. Fem norske flyplasser driftes av Travel Retail Norge, som igjen eies av tyske Heinemann. En internasjonal aktør har storfordeler og kan presse prisene ved store kvotekjøp. Men det krever også at vinprodusentene produserer nok volum til å kunne betjene flere markeder.

Hva innebærer det? At du skal lete lenge etter småprodusenter. Nå mener ikke jeg at smått alltid er godt. Store selskaper som Laroche, og kooperativer som Marchesi di Barolo, leverer kvalitet i alle ledd.

Men la oss stoppe opp litt, trekke pusten og se utover hyllene. Her ser du bestselgere. De ukjente skattene er nærmest ikke-eksisterende. De nysgjerrige og kunnskapsrike kundene på jakt etter perler, kan måtte lete lenge. Majoriteten forsøker ikke engang å lete. De aller fleste freser gjennom ankomsthallen, med høy puls og teflonhjerne, akkurat som meg.

Leter etter det kjente

Med tidspress vil blikket ditt søke mot navn og produsenter du gjenkjenner. Champagne! Det er vel bra. Bourgogne! Kjent vindistrikt. Artig flaske! Ned i handlekurven. Men da jeg nylig smakte meg gjennom deler av sortimentet, ble jeg minnet på at kvaliteten varierer. Toppene finnes! Men innimellom er det mange smaker som bare er ... streite.

Viner som er korrekte og vellagede, men mangler sjel. Smak uten sjarm. Uten wow. Jeg skal vise deg mer av vurderingene jeg gjør også av de middelmådige vinene.

Så hva ser jeg etter? Autentisk, ikke kunstig duft. Ettersmak som liksom snor og vender seg. Smak som endrer seg underveis. Gjennom smakingen fikk jeg flere overraskelser, og noterte meg nye favoritter. Ikke glem at Klikk & Hent er blitt et etterspurt tilbud ved flyplassene. Det gir deg forhåpentlig en litt mykere landing.

