Lag ditt eget utekjøkken

Ombruk er forbrukets alternativ. Og helt nødvendig. Lag deg et utekjøkken og en kjøkkenhage.

Marita Ryland Journalist

Per Ryland Journalist

Paul S. Amundsen Fotograf

2. juni 2022

Drømmer du om en egen sone med utekjøkken? Det lager du enkelt med to bukker og en plate. Har du en bærbar kokeplate, kan du stå med fønvind i håret og trekke blåskjell. Legg en hylle under, sett inn et par kasser, så har du oppbevaring. Litt for enkel variant, synes du? Da kan du bygge deg et permanent utekjøkken av gjenbruksmaterialer. Uansett hvilken variant du går for, vil det koste deg lite sammenlignet med ferdigkjøkken.

