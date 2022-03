A-magasinet Portrettet Presidentens mann Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk (52) har vært i krigen før. Den tidligere fallskjermsoldaten drar til fronten når som helst om han blir bedt om det.

Hallgeir Opedal Journalist

Dan P. Neegaard Journalist og fotograf

18. mars 2022 19:50 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Det er den draumen me ber på …

I halvannen time hadde ambassadøren snakket engelsk med sterkt øst-europeisk tonefall. Plutselig slo han over på et plettfritt norsk.

– Kan du norsk?!

– Dessverre bare litt norsk.

Han trakk på seg frakken, han måtte gå, sa han, han skulle videre i et møte, UDI denne gang, og igjen var han sent ute, altfor sent.

