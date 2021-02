Foto: Martin Slottemo Lyngstad I ni måneder har hun forberedt seg til neste helgs langløp. Hverken trenerne eller Bjørgen selv er sikre på om hun er sterk nok. A-magasinet Langrenn I ni måneder har hun forberedt seg til neste helgs langløp

Marit Bjørgen mistet motivasjonen rett etter at hun la opp. Så kom en SMS som skulle endre alt.

Mette Bugge

I dag 07:00

Langs fylkesvei 458 i Ullensaker staker en kvinne seg fremover på rulleski. Det er ikke spesielt varmt denne maidagen. Hun har gått 3 mil. Svetten renner, det verker i albuene, og kroppen ser tung ut. Den spretter ikke opp mellom takene, men synker sammen, som en potetsekk. Trenerne følger med. De ser armer som er for svake, og en teknikk som ikke bærer. Dette er ikke godt nok, tenker de.

Utøveren de studerer, er Marit Bjørgen.

Verdens mestvinnende vintersportsutøver. Hun som i Pyeongchang i 2018 sikret seg de fem siste OL-medaljene i beholdningen på 15. Hun som lett gikk tremila til seier og var ankerkvinne på stafettlaget som tok gull i Sør-Korea.

Men det var før hun la opp. Før hun sluttet å trene 30 timer i uken.

De siste to årene hadde Bjørgen vært småbarnsmamma. Hun hadde byttet ut 250 reisedøgn i året med bleier, lite søvn og mye kos – som for folk flest med to barn under fem år. Hun hadde forsøkt å holde seg litt i form, men det hadde vært tungt å komme seg ut når det ikke var noe å trene mot.

Marit Bjørgen i godt selskap på trening ved Gardermoen i oktober, på hjul med Andreas Nygaard. Joar Thele bak. Foto: Morten Uglum

– Egentlig mistet jeg motivasjonen rett etter at jeg ga meg. Det ble bare sånn, siden jeg ikke behøvde å trene. Jeg hadde ikke noe mål å trene mot, sier hun.

Så kom meldingen som fikk Marit Bjørgen til å lukte på et comeback. Som skulle gi henne et mål. Og som nå gjør at hun staker seg milevis langs landeveiene denne maidagen, før hun oppgitt klikker av seg rulleskiene og hopper inn i bilen som kjører bak.

«Nok er nok», sier hun.