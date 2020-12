Tips til bobler: Denne champagnen skiller seg ut

De store er festene avlyst. Nå kan vi benytte sjansen til å velge bobler som virkelig skinner.

Vanligvis synes jeg det er koselig å stå i kø utenfor slakteren Strøm Larsen på Torshov i Oslo for å handle ribbe og medister. Vanligvis leter jeg med lys og lykte etter rimelige bobler på denne tiden av året. For jeg vet at du som leser, antagelig også skal på julebord.

Du har invitert for mange hjem. Vanligvis samler jeg rustne korsangere i nabolaget til boblefest i stuen, der vi synger julesanger med en inderlighet operasangere ville misunt oss. Ved slike anledninger hjelper det alltid å ha noen ekstra flasker musserende. Du skjønner hvor jeg vil.

I år handlet jeg inn julematen i november for å unngå kø. Julebordet er avlyst. Julesang og aktivitet med høy utpust krever minimum 2 meters avstand. Jeg trenger ikke ørten flasker bubbel. Men jeg kan love deg noe. Jeg trenger én. Og i år må den være skikkelig god.

