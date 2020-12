A-magasinet Siste ord Jeg var 23 og bestemte meg for at hun der, hun vil jeg ha. Det falt meg ikke inn at Pernille kanskje ikke ville ha meg. Vi har vært sammen i 30 år! Det føles som en ekte seier, tenk at vi kom hit, Pernille og jeg.

10 minutter siden

Den datoen, 8. desember, har lyst som et fyrtårn for meg de to siste årene. Lever jeg da, tenkte jeg, så skal vi feire skikkelig, livet og kjærligheten, med brask og bram og alle de vi er glade i.

Og her er vi. Helt levende, begge to. Med noen skrammer, men levende. Og selv om det føles litt urettferdig at en verdensomspennende pandemi kom og stoppet den store festen jeg så for meg der jeg lå i sykesengen, så pytt. Det måtte en pandemi til, noe skikkelig svært.