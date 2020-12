«Vintervin» fra Chile: Lettdrikkelig fløyel

Vi har alle områder for forbedring. Her er en slags bekjennelse av mine.

Nå nettopp

På tampen av året pleier jeg å gjøre opp et slags indre regnskap. Hva lyktes jeg med i året som gikk? Hva gikk ikke så bra? Én ting er i alle fall sikkert: 2020 ble dramatisk annerledes enn jeg hadde sett for meg da rakettene smalt for snart ett år siden.

Disse 12 månedene har kjentes som en eneste lang øvelse i å gi opp kontrollen. Men noe jeg fremdeles har kontroll på, er hvilke smaker jeg anbefaler deg. Er jeg balansert nok? Svaret er nja. For jeg har noen blindsoner. Skal vi ta en kikk på dem sammen?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.