Kolonialgründeren vil erobre verden: – Jeg ser ingen begrensninger!

Én gang ga han dronning Elizabeth et nakenbilde av seg selv. Nå vil matkassegründeren erobre verden med fiskepinner og melk.

Han finner frem noen hageputer med rest av fulgebæsj fra i fjor. Våren er ung, skarp, hekken rundt eiendommen pottetett.

Fra den terrasserte hagen innerst i blindveien bak Frognerparken ser han ned på barndomshjemmet i de gule blokkene på Casinetto. Som gutt ville han bli industrisjef i Kværner, senere brannmann, «professor i miljø», ingeniør, astronaut.

– Jeg ser egentlig ingen begrensninger lenger.

– The sky is the limit?

– Ja.

I forrige uke ble det kjent at kolonial.no skifter navn til Oda. Det var en teaser. Kort etter kom nyheten om at selskapet henter inn mer enn 2 milliarder i en investeringsrunde og ekspanderer til Finland og Tyskland.

Sjefen for de gule bilene og pappkassene med makaroni, karbonadedeig og melk sitter selv igjen med en eierandel på 6–7 prosent. Emisjonen gjør Karl Alveng Munthe-Kaas god for en halv milliard kroner, ifølge E24.

– Vi har bare sett starten.

Oda omsatte i fjor for to milliarder kroner – opp 80 prosent fra 2019 – godt hjulpet av pandemien. Ja, og nylig kjøpte han arkitekttegnede Villa Lehmkuhl i Arnstein Arnebergs vei for 55 millioner kroner. Det blåser medvind på Oslo vest.

