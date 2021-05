Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Hasselnøttsmør og sesongens rabarbra gir en nydelig terte Rabarbraen er best før sommeren kommer og tar den. Bruk den nå!

Etter det som føles som en vinter som har vart et helt liv, popper rosa rabarbraskudd opp i de tusen bed. De fyller meg med en nostalgisk optimisme. En følelse av at alt skal bli som det engang var, da vi husket bekymringsløst på et bildekk i kjetting.

Med støv fra parken i fjeset og en rosa rabarbra i de møkkete nevene. Sukkeret knaser mot tennene og kjemper en håpløs kamp mot den intense syren i den sprø stilken. Det dyppes, dobbeldyppes og dyppes igjen i sukkerkoppen. Der dannes det våte klumper av sukker, som henger stadig dårligere på den avtygde stilken. Og til slutt kommer de møkkete fingrene grafsende ned etter de siste, søte krystallene.

Når sant skal sies, er det ikke alt ved dette bildet jeg savner. Men smaken av rabarbra i sukkerkopp etter vinterdvalen, den savner jeg. Ting som bare hører våren til, minner meg på at alt blir bra til slutt. Hver gang. At pandemier som kommer, faktisk går. At vi snart kan klemme hverandre etter å ha delt en litt for mektig rabarbrapai på kafé. Bare sukker og rabarbra er ikke en balansert rett, men en stillingskrig mellom det altfor sure og altfor søte.

For et voksent, smakende menneske er ikke denne situasjonen like tilfredsstillende, selv om minnet er kjærkomment. Fett som gir fylde, proteiner som bidrar med dybde, eller melkestoffer som kan glatte over den skarpe syreeggen, er elementer som stilner konflikten og bidrar til en litt mer behagelig vår i munnen.

