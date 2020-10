Det er vondt å oppleve at jeg kommer i annen rekke. Er jeg sjalu på barna? Ja, kanskje litt.

Hun sliter med å finne sin plass i familien. De andre har et skjebnefellesskap som hun ikke er en del av.

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

22. okt. 2020 16:54 Sist oppdatert nå nettopp

Som fast abonnent leser jeg alt du skriver, og det er lærerikt og interessant. Et emne jeg ennå har til gode å lese om, er imidlertid rollen som stemor i en familien der barnas mor er død. Far har eneansvaret for barna, og han får nesten aldri avlastning. Derfor blir det minimalt med voksentid for oss som par. I tillegg til at traumer, sorg og andre byrder også gjør seg svært gjeldende.

Jeg vet at jeg kun skal være en vennlig og trygg bonusmor, at jeg ikke er oppdrager. Og jeg har klart å etablere en god og nær kontakt med barna hans.

Likevel sliter jeg med å finne min plass.

