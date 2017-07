Å, som hun vakte oppsikt. Kvinnen som svinset inn i frisørsalongen i Oslo sentrum en julidag i 2004 hadde store briller, elegant hatt og et halvt smykkeskrin på kroppen. Håret var grått og tykt, en del av luggen var farget lilla. De andre kundene skulte fra frisørstolene sine da hun tok plass foran speilet.

Anne-Grethe Starheim var 23 år gammel og visste ingenting om sin nye kunde. Og hadde noen fortalt henne at møtet skulle utvikle seg til et helt spesielt vennskap og ende med et brev fra byfogden om at hun var en av kvinnens arvinger, ville hun svart at det var usannsynlig.