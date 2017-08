Netflix’ egen Walter White?

En finanskonsulent lever et normalt liv med familien i Chicago. Han tjener solid med penger, ungene er poppis på Instagram og i skolegården, og kona har avsluttet karrièren for å bli hjemmeværende. Hvordan staver du Den Amerikanske Drømmen? Slik åpner Netflix’ nye serie Ozark før kaoshestene slippes ut i manesjen. Marty Byrdes stødige pengeflyt kommer fra pengevasking for et meksikansk narkokartell, og de blir eitrende forbannet da noen millioner dollar mangler.

Marty Byrdes må kompensere, rømme og hvitvaske for harde livet, mens familien er omtrent like sinte for at de må rømme det glade liv i Chicago for et ruralt liv blant fjell og innsjøer i Missouri. Plottet i Ozark minner umiddelbart om Breaking Bad, hvor hoverpersonen er en vanlig fyr som takket være utfordringer, stort talent og noen tilfeldige muligheter ender opp i et serievennlig kaos. Men det går ikke an å snakke om Ozark uten å nevne Justified, den kruttsterke serien fra Kentuckys hjemmebrentmiljø og hardbarkede marihuanadyrkende familier. Midt i dette kaoset står Jason Bateman som gestalter hovedperson Marty Byrde på karrieredefinerende vis.