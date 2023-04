A-magasinet Gåsehud Olav Chen er ikke lettrørt

Men høy risiko øker potensialet for gåsehud.

30.03.2023 13:34 Oppdatert 31.03.2023 12:32

Jeg tror folk ofte får gåsehud av musikk. Det får ikke jeg. Likevel merker jeg, for eksempel når jeg ser på «The Voice» med et halvt øye, når det kommer en person med en stemme som har en viss tilstedeværelse. Da fokuserer jeg, da følger jeg med.

Jeg er ikke lettrørt. Til det er jeg for analytisk, men jeg kan oppleve fysiske reaksjoner som minner om gåsehud. Min jobb er å analysere og investere ut fra et markedssyn. Det handler om å se sammenhenger. Når jeg treffer med en analyse, har jeg ofte måttet lete etter nåla i høystakken, forsøkt å forutse hvordan ting påvirker hverandre. Da kan det oppstå sånne reaksjoner. Det er sikkert matematikkens skyld at jeg ikke blir så lett rørt, på grunn av det håndfaste med tallenes lov og alle de tingene. Samtidig har jeg studert såpass mye matematikk at jeg har sett at det kan være et slags kunstspråk, litt magisk.