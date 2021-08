Da drømmen om selvdyrket grønnsaks-bonanza visnet

Reddikene tok kvelden. Spinaten, tok sneglene. Sukkertertene tok det ti sekunder å høste. Da gjensto bare rødbetene ...

4. sep. 2015 21:25 Sist oppdatert 7 minutter siden

De sier at beskjæring av busker er zen. De sier at hekkeklipping er bedre enn yoga. De sier at luking er en mentalhygienisk renselse som kan gi deg nye innsikter. Innsikter? Sprøyt. Insekter, kanskje. Men mest av alt nærkontakt med naturens eget brekningsmiddel – brunsnegler. Bah!

Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet. Jeg skal forklare hvorfor, men først:

