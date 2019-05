De mest primitive følelsene kan utløse voldsomme reaksjoner. Men etter å ha skjelt ut sjefen, beskyldt samboeren for å ville gå fra meg (for hundrede gang), meldt naboen til barnevernet eller slettet bestevenninnen mi fra Instagram, kan jeg aldri helt huske hva jeg var så sint eller redd for. Så «reelle» var følelsene. Hvis jeg hadde fått en femmer hver gang jeg sa; «følelsene tok overhånd», hadde jeg vært svinrik.