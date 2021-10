Leser spør Frode Thuen: «Er han utro?»

Mannen får intime meldinger fra en kollega og lyver om hvor han har vært.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør



Jeg tror min mann har et forhold på si, men jeg er ikke helt sikker. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med denne mistanken, eller om det er mulig å bli sikrere enn det jeg er. Saken er at han har en kvinnelig kollega som han har veldig mye kontakt med. De treffes en del på fritiden, og de sender private meldinger til hverandre utenom arbeidstid. Dette vet jeg sikkert. Det som er mer usikkert, er hva denne kontakten egentlig handler om.

Han sier at de bare er blitt mer fortrolige enn han pleier å være med sine kolleger, uansett kjønn. Og grunnen til det, er at de for et par år siden oppdaget at de har en felles, litt uvanlig helseutfordring. Da ble det naturlig å åpne seg mer for hverandre, om alt som følger med denne tilstanden. Etter hvert har dette utviklet seg til et slags vennskap, men uten at det er noe som helst romantisk eller erotisk mellom dem.

Fortrolige sms-er

Dette kunne jeg nok ha slått meg til ro med, hvis det ikke var for at han lenge holdt hele forholdet hemmelig for meg. Det var først da jeg oppdaget alle SMS-ene de hadde sendt til hverandre, at han fortalte om henne. Da sa han at han ikke hadde villet fortelle meg om denne kontakten fordi han var redd for at jeg skulle bli sjalu. Og det fikk han jo rett i, men jeg er ikke en sjalu type. Og hvis han hadde fortalt om henne fra starten av, hadde jeg ikke reagert like sterkt på alle meldingene.

Det vil si, jeg hadde nok reagert uansett. Men jeg ville kanskje hatt lettere for å tro på ham, da han prøvde å forklare hva meldingene er uttrykk for. De er nemlig ganske intime – av typen «Sov godt, min venn» og «Takk for i går – det var så herlig å være sammen med deg igjen», med masse kysse- og hjerte-emojier. Selv om ingen av meldingene er åpenbart erotiske, er dette likevel langt mer intimt enn jeg ville finne på å uttrykke meg overfor mine mannlige kolleger eller omgangsvenner.

Men han forklarer det med at hun er en usedvanlig varm og elskverdig person, mye mer overstrømmende i meldingene sine enn de fleste andre. Og at han nok er blitt litt påvirket av hennes uttrykksform. Og sant nok – de mest intime meldingene kommer fra henne, mens hans meldinger er litt mer neddempet. Nå er han ikke en veldig emosjonell person, så til ham å være, er det likevel sterk kost. Og for å si det slik: Han pleier ikke å sende sånne meldinger til meg.

Lyver om hvor han har vært

Som om ikke dette var nok, har jeg tatt ham i løgn ved minst to anledninger i løpet av bare den siste måneden. Han har fortalt at han var på jobb eller ute med kompiser, mens han vitterlig har vært hjemme hos henne. Jeg har nemlig fått installert en sporingsapp på mobilen hans, så jeg kan følge med hvor han er.

Jeg har ikke villet avsløre at jeg har denne muligheten til å følge med på ham (det er vel kanskje ikke helt lovlig heller?). Derfor har jeg ikke konfrontert ham med disse løgnene. Og jeg vet jo ikke hva han har gjort der. Det er selvsagt en mulighet for at han bare har vært der som en «god venn», og at han har løyet fordi han vet at jeg er så mistenksom når det gjelder dette forholdet deres. Men jeg klarer ikke å slå meg til ro med at det er slik.

Hva tenker du – høres dette ut som et forhold på si? Eller er det jeg som er altfor mistenksom? Og hva kan jeg gjøre for å bli helt sikker i min sak? Jeg har jo ikke lyst til å hyre inn en privatdetektiv. Men kanskje er det eneste utvei? Så lenge jeg ikke vet noe sikkert, vet jeg jo heller ikke hva jeg har å forholde meg til – om min mann bedrar meg eller om jeg er i ferd med å bli spist opp av uberettiget sjalusi og mistenksomhet. Håper du har noen råd!



Les Frode Thuens svar lenger ned:

