Psykolog Frode Thuen: Magefølelsen

Hun trodde Tinderdaten var en perfekt match. Da de møttes, skjønte hun at det var feil. Men ga ham en sjanse likevel.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

16. mars 2022 12:14 Sist oppdatert 23 minutter siden

Jeg hadde kjørt igjennom halve landet for å treffe en mann. Vi hadde møtt hverandre på Tinder, kommunisert en stund både via Skype og på telefon, og var begge ganske giret og overbevist om at det kunne bli oss. Jeg var klar for et eventyr i en kjedelig koronatid og kastet meg i bilen for å treffe ham.

I det jeg fikk se ham i 3D, tenkte jeg «tja». Og i løpet av noen timer var jeg sikker. Det ville aldri bli oss. Han luktet til og med feil.

Men siden jeg hadde investert såpass mye i dette møtet, brukte jeg natten på gjesterommet til å snu tankene: Jeg ville bli der for å se hva som skjedde. Eller jeg ville ha litt mer ut av eventyret, enn bare en biltur gjennom Norge.

Derfor lot jeg meg overtale til å bli med inn på soverommet etter noen dager, og det var der det snudde. Han var en vidunderlig elsker og han begynte å lukte godt. Plutselig var vi et par!

Les Frode Thuens svar lenger ned: