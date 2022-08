A-magasinet Stortingets pendlerboliger – Da jeg tok denne jobben, tenkte jeg: Hva i all verden kommer til å treffe meg? Marianne Andreassen (61) mente hun hadde den perfekte bakgrunnen for å bli stortingsdirektør. I sommer ble hun stemplet som grovt uaktsom.

Da Marianne Andreassen (61) ble stortingsdirektør i 2018, var budsjettet for et svært, underjordisk byggeprosjekt sprengt med over 1 milliard kroner. Forgjengeren måtte slutte. En byggeskandale, ropte mediene. Saken tæret på tilliten til Stortinget.