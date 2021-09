Vinskolen med Ingvild Tennfjord: Kræsj med får og kål

Å lage fårikål er superenkelt. Skulle ønske det var like enkelt å sette vin til. Slik styrer du unna smakskræsj.

– Fårikål til middag?

Jeg vedgår at spørsmålet kom litt overrumplende på meg. Poden, som vanligvis foretrekker taco, ønsket seg endring i helgemenyen. Så la han ansiktet i alvorlige folder og la forklarende til:

– For du vet det er i sesong nå, mamma.

Han har vært på Geitmyra kultursenter for barn. Og jeg fikk intenst lyst til å omfavne alle de drivende dyktige folkene som uke etter uke åpner opp nye smaksunivers for barn og unge. Så nå blir det fårikål til middag, både i dag og i morgen. Heldigvis så enkelt å lage, at en tolvåring fikser det med bare bitte litt assistanse. Men å sette drikke til fårikål, se det er en langt mer krevende øvelse. Kål får faktisk pallplass i utfordrende matvarer å kombinere med vin. Her er noen triks som hjelper deg å manøvrere gjennom broket farvann.

Styr unna rødvin!

Det er første bud. Jeg tipper mange av leserne automatisk tenker rødvin når lam blir nevnt. Og det er sant – stekt lammelår er faktisk svært enkelt å finne passende rødvin til. Men nå er kål den dominerende ingrediensen. Rødvin og kål kræsjer. Fullstendig. Jeg hører innimellom om fårikållag som insisterer på rødvin, fordi det har de drukket de siste tjue årene. Lykke til med det! Men at rødvin løfter smaksopplevelsen av kål, det har jeg fremdeles til gode å oppleve.

Du skjønner, det er noen svovelforbindelser i kål som kompliserer saken. Duften av dem kan minne om råttent løv. Med rødvin i glasset, kan kålen få vinen din til å lukte dårlig, rett og slett. Som korket eller skjemt vin. Jeg kjenner flere som antagelig hadde lidd seg gjennom måltidet. Skal vi ikke heller gå for nytelse og hverdagsglede?

