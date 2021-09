A-magasinet Siste ord Kaveh Rashidi: Dagens vitenskap, fremtidens galskap?

I stedet for å bli imponert over hva legene holdt på med for noen tiår siden, blir jeg forskrekket.

Kaveh Rashidi Lege og forfatter

16. sep. 2021 12:26 Sist oppdatert nå nettopp

Fra tid til annen setter jeg meg ned og blar i gamle medisinske tidsskrift. Det er nesten ikke til å tro hvilke absurde og umoralske ting vitenskapen forsvarte, i alle fall sett med dagens øyne. Det får meg til å lure på hva jeg gjør i dag, som fremtidige generasjoner kommer til å se på med avsky.

