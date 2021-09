A-magasinet Aktiv Tråkk deg langs Telemarkskanalen

Du får 11 mil med opplevelser og pedalglede.

Skal du på sykkeltur i Norge, er særlig to ting viktig: lite trafikk og mange opplevelser. Midt i Telemark går det en rute som passer supert til den beskrivelsen. Men den er ikke først og fremst kjent for sine veier. Tvert imot, det var de dårlige veiene i området som ga opphavet til den over hundre år gamle turistmagneten.

Det handler om Telemarkskanalen, som strekker seg over 10 mil mellom tettstedet Dalen, dypt inne i Telemark, og Skien, ute ved kysten. Kanalen er nemlig ikke bare ypperlig til padling i kano og kajakk. Mellom Ulefoss og Dalen går det også en populær og svært variert sykkelrute på lite trafikkerte veier. I løpet av de 115 kilometerne endrer landskapet seg fra frodige fruktbygder til bratte fjell og dype daler.

En tur for sykkelvante

Ruten følger nasjonal sykkelrute 2 ut av Ulefoss på vestsiden av Norsjø. Gamle industribygninger står tett i tett langs elvebredden og vitner om hvor viktig kanalen en gang var for Ulefoss. Turistinformasjon på nettet beskriver sykkelruten som «krevende», «stedvis kupert» og egnet for «sykkelvante personer». Du får en forsmak på det som venter, allerede på vei opp fra Ulefoss.

Telemarkskanalen 105 kilometer lang kanal mellom Skien og Dalen. Ferdigbygget i 1892. Består av 18 sluser. Kanalen løfter båtene 72 meter over havet. 22 kilometer er kanalisert.

