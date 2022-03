A-magasinet Siste ord Guro Hoftun: Dans uten Putin Det var en mørk uke. Krig i Europa. En verden i brann. Og trønderen la ned forbud mot å se Debatten på NRK.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

Nå nettopp

«Debatten sendes for sent for deg. Du må ikke gå til sengs med Putin», sa trønderen.

Han hadde rett. Jeg hadde binget krigsnyheter og doomscrollet meg fra sans, samling og nattesøvn.

På radioen sa en psykolog at vi hadde lov til å kjenne på glede og forventning, til tross for de dystre nyhetene. Det var strengt nødvendig å nyte soloppgangen og lukten av nytraktet kaffe, sa han.

Idioter i løypa

Så da Putin la ukrainske byer i grus, gikk jeg en skitur i fjellet. Jeg var første løper ut etter løypemaskinen. Solen var mykt filtrert gjennom lette skyer. Stavtakene ble pene punkter i snøens notelinjer. Oppe i fjellet hadde vinden trukket et slør av fokksnø over sporene, men det var ikke nok til å ødelegge idyllen. Vinden må få gjøre som den vil, tenkte jeg, glemte Putin og satte utfor bakkene. Men der var de nykjørte løypene ødelagt av spor. Spor av sko. Spor av komplette idioter som spaserer i løypene.

