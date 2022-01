A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Nydelig frokostbrød

Er deigen våt, blir resultatet sprøtt.

6 minutter siden

Ingen liker et kaldt badegulv når man akkurat har stått opp. Alle liker nystekt brød på morgenen. Dette er sannheter som det er vanskelig å argumentere mot. Og da må noen ofre seg for at resten av oss kan sette tennene i sprøtt, mykt og varmt brød før vi har gnidd drømmene ut av øynene. Det er derfor vi har bakere. Men oddsen for at det finnes en god baker på ditt gatehjørne, er forsvinnende lav.

I mitt hjem er det gjerne jeg som må ofre den ekstra morgenstrekken om resten skal få rykende fersk og god morgenbakst. Derfor har jeg lært meg noen metoder for å gjøre natten så lang som mulig og bakestunden stadig mer effektiv – uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Tvert imot. Med 10 minutter arbeidstid kvelden før og 10 minutter før steking om morgenen kan du ha et brød som er langt bedre enn det du får i de aller fleste bakerier.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.