A-magasinet Godt brukt – Maleboken minner meg om mormors latter Håndmalte hus, nisser, briller og frukt sender tankene til barndommen og hun som lærte ham å le.

Mari Aftret Mørtvedt Journalist

Foto Carina Johansen

26. juli 2022

Jan Rune Holdhus (42) Hvem: Stand-up-komiker, kjent som «June kommune». For tiden på sommerturné rundt om i landet. Hva: En malebok fra mormors hjemmeskole.

En dag skulle mormor ut for å hente posten. Det blåste hardt i Stavanger, og parykken hennes fløy av gårde. Hun ba meg springe ut for å lete etter den. Jeg ringte på hos alle naboene og spurte om de hadde sett håret hennes. Slike opplevelser fikk meg til å ville starte med humor. Historiene om henne var et trygt sted å begynne.