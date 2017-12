Harry Potter endret ikke bare litteraturen, men også forholdet mellom barn og voksne.

I dag tar vi for gitt at voksne stjeler barnas bøker og koser seg med fortellinger om drager uten å rødme. Men sånn var det ikke før Harry Potter. Den gang het det seg at barn ikke lenger leste bøker. Å bli sett med en fantasybok var ille ansett i skolegården. Barn var barn, og voksne var voksne, og de levde i hvert sitt mentale univers.