KRISTIANSAND: – Jeg har aldri i mitt liv følt en sånn lettelse som da jeg så bilen brenne opp. For da visste jeg at det ville bli kjent for Gud og hvermann i bygda og i næringslivet, og jeg skjønte at nå hadde jeg ingen fasader igjen. Alle maskene mine brant opp i bilbrannen. Jeg hadde verdens største mulighet til å være ærlig resten av livet mitt, sier Arve Bjerke til Fædrelandsvennen.

Se hele Arve Bjerkes sterke historie i denne videoen: