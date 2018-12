Kom igjen, nå skal vi to ta oss en liten handletur. Klart du kan vente med å kjøpe boblene du trenger til nyttårsaften og julefeiringen. Men du vet like godt som meg, at da er alle godbitene allerede plukket.

Nå har vi armslag og valgmuligheter. Du kan plukke perlene du ennå ikke vet finnes og styre unna smakene som uansett ikke kommer til å gi deg større smaksopplevelse enn brus. For det finnes et hav av bobler der ute. Men ikke alle er verdt å bruke penger på. Hvordan navigere?