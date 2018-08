Filmen Skjelvet lover scener du aldri har sett før. Postgirobygget kollapser foran øyne på kinopublikumet. Filmskaperne gjør et poeng av at dette ikke er science fiction.

I forhåndsomtalen har vi fått høre at Oslo ble rammet av et jordskjelv i 1904, og seismologer mener at det vil skje i igjen, før eller siden, med større eller mindre styrke.