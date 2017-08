Spenning: Dystopiens profet

2017 er forfatteren Margaret Atwoods år. Tidligere i år gjorde tv-serieversjonen av romanen The Handmaid’s Tale furore. Senere i år kommer en annen roman, Alias Grace, som serie på Netflix. Romanene hennes topper bestselgerlistene over store deler av verden. Det er ikke så vanskelig å se hvorfor. The Handmaid’s Tale – den besettende fortellingen om kvinnene i den religiøs-totalitære sexistrepublikken Gilead – har noen ubehagelige paralleller til dagens verden.

Canadiske Atwood legger ofte romanene sine til samfunn som har havarert i økologisk katastrofe, kapitalistisk utbytting og kvinneundertrykking. Dystopier som alle har gode vilkår i vår tid.