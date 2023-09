A-magasinet Godt brukt Abid Raja: – Turkameraten min synger på siste verset Abid Rajas beste turkamerat er i ferd med å gå opp i sømmene, men får henge med til siste slutt.

Publisert: 19.09.2023 21:27 Oppdatert: 23.09.2023 08:04

Abid Raja (47) Hvem: Nestleder i Venstre, tidligere kultur- og likestillingsminister og forfatter. Hva: 20 år gammel tursekk fra Osprey som brukes hver dag.

For 20 år og 20 kilo siden bestemte jeg meg for å komme i bedre form. Det var ikke fordelaktig å veie 110 kilo. Noe av det første jeg gjorde var å kjøpe denne tursekken, og siden har det vært oss. Planen var at vi skulle komme oss ut på tur, og det har vi gjort til gagns. Sammen har vi gått Svalbard Skimaraton, Birken, til topps på Galdhøpiggen og Gaustatoppen og syklet fra Lindesnes til Nordkapp. Sekken har til og med møtt Natos generalsekretær, det er det ikke mange tursekker som kan skryte på seg.

Sekken har vært med på alle de beste naturopplevelsene mine og er en kjær følgesvenn. Men 20 års intens bruk har gjort at den synger på siste verset, den har fått noen hull inni og henger over alt.

Familien min mente den begynte å se i overkant sliten ut, så de ga meg en ny, oppgradert sekk av samme type. Men min kjære turkamerat skal få være med til den rakner helt før jeg tar den nye i bruk.

Jeg er glad i å ta vare på ting helt til de ikke kan brukes mer, og er dårlig på å kvitte meg med noe som helst. I garasjen henger fortsatt blazere som jeg brukte da jeg ble advokat for over 20 år siden. De er fortsatt i bruk. Det er ikke bra å kaste ting, jeg angrer fortsatt på at jeg for mange år siden kastet en gammel Levis-jakke med saueskinn rundt halsen. Tenk så kult det hadde vært å ha den nå!