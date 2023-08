Gjett prisen!

Det eneste jeg kan garantere med denne selskapsleken, er at den får et annet utfall enn du tror.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger lesere har referert til en episode der Eyvind Hellstrøm blindsmaker vin og ender opp med å blande rød- og hvitvin. Jeg har alltid stusset over stuntet. Hellstrøm er beviselig en presis og dyktig smaker. Hvilke viner skjenket de egentlig?

Såpass har jeg undret, at jeg kontaktet produksjonsteamet for å finne ut hva som var i glassene, uten hell. Men seernes reaksjoner er intense. Intens fryd, vil jeg si. Endelig! Eksperten feilet. Blindsmaking er bare humbug. Se, de kjenner ikke engang forskjell på rød og hvit vin.

Du skulle ikke ha forsøkt selv da? Denne uken inviterer jeg deg til min aller morsomste selskapslek. Jeg kaller den «Gjett prisen» og den går som følger: Velg én eller flere av vinene. Dekk til flaskene, eller allier deg aller helst med en assistent som skjenker usett opp på kjøkkenet. Uten å vite hva som er i glasset, hvor mye tror du denne vinen koster?

Saken er at blindsmaking er et særdeles effektivt møte. Både med din egen følelse av usikkerhet og egne fordommer. Klarer favoritten seg like bra om du ikke umiddelbart gjenkjenner den? Er vinen du elsker å hate, egentlig langt bedre enn du tror? Ikke bare er Gjett prisen din sjanse til å sette de selverklærte vinekspertene på plass. Den inviterer deg også til læring som tusen ord ikke kan gi deg.

Så hvorfor blindsmaker folk så sjelden? Fordi det er sårbart. Usikkert. Langt kjekkere å sitte i sofaen og disse Hellstrøm.

Så, kjære leser. Nå er det faktisk din tur. Opp på hesten! Her er noen ledetråder som vil hjelpe deg på veien.

