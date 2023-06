Sykkeldrømmen

Hun synes et er flaut å si det høyt, men Hanan Abdelrahman (43) er en av mange som ikke kan sykle. Nå trosser hun all frykt for å lære.

I begynnelsen holder instruktør Heidi Tovdal en støttende hånd på ryggen til Hanan Abdelrahman, men etter noen minutter slipper hun taket og lar eleven selv prøve seg frem.

29.06.2023 10:47

Hun står midt på den store grusbanen ved Bjørndal Idrettsforening på Søndre Nordstrand utenfor Oslo. På hodet har hun en rød sykkelhjelm med hvite prikker. Armene ligger i kors over brystet.

– Hjernen min vil så mye kroppen min ikke kan, og så er jeg litt redd. Redd for å feile, for å falle, for å slå meg, sier Hanan Abdelrahman (43), kjent fra blant annet NRKs program Etikketaten og Sommer i P2.