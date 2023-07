A-magasinet Matskolen Kylling piccata

Kyllingbrystklassikeren med kapers er tilbake på mitt repertoar. Jeg så kjøkkenserien The Bear og kjente at jeg bare måtte lage den.

Da kjøkkenserien The Bear kom på skjermen i fjor, var jeg som kokk programforpliktet til å se den. I første omgang kastet jeg inn kjøkkenhåndkleet etter episode fem. Ikke fordi det var et dårlig drama, men fordi jeg var like utslitt som jeg pleide å være etter fem tolvtimersskift på restaurantkjøkkenet.

Dagen etter at jeg la Bjørnen i hi, fikk jeg plutselig enormt lyst på kylling piccata. Den enkle kyllingbrystklassikeren med kapers dukket opp i nettopp episode fem og satte i gang både appetitt og matlagingstrang. Kokkeleringen er ikke bare filmatisk godt gjengitt, men du kan også se at retten er veldig godt laget i nettopp all sin enkelhet. Den kom kjapt tilbake på mitt repertoar, og da kjente jeg behovet for faktisk å se resten av serien.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.