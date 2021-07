Foto: Lars Fiske A-magasinet Siste ord Psykiater Finn Skårderud: Vi må tåle at denne ondeste norske handling i moderne tid ikke er utført av en marsboer Det er ikke ofte jeg tar på silkehansker. Men så var det noe ømtålig som skulle håndteres.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

7 minutter siden

Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er denne gang kommet til bokstaven U for Uhyggefølelsen. Kunstneren Sverre Malling og jeg var på jobb for NRK Fjernsynet. Nasjonalbiblioteket har en mappe med hans rettstegninger av Anders Behring Breivik fra Oslo tingrett. Jeg tok på hanskene og bladde forsiktig.

Sigmund Freud skrev i 1919 sitt essay Det Uhyggelige. Det begynner med en språklek med flere alvorlige dybder. Det tyske ordet for uhyggelig er unheimlich, på norsk u-hjemlig. «Det uhyggelige», skriver Freud, «er det som en gang var hjemlig, velkjent». Så er det blitt gjemt, glemt eller fortrengt – og kan vende tilbake som noe ukontrollert. Dette freudske uhyggelige er ikke det fremmede, men noe vi gjenkjenner dypt nede som vi helst ikke vil vedkjenne oss.

