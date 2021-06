Foto: Bjørge, Stein A-magasinet Portrettet Klemming og smalltalk tilbake? Aslak Hartberg gleder seg ikke

Klovner i Kamp-profilen har nedkjempet slangefobi og panikkangst. Så hvorfor måtte den hersens gjenåpningen komme nå?

«Vet du hva», sa kona Marianne en dag for et år siden.

Det var tre måneder ut i de mest inngripende tiltakene i fredstid, og Norge var allerede på fresepunktet. Aslak Hartberg bare nøt roen. Ingen langtekkelige møter med klam klemming før og etter. Ingen påtvungne selskaper med mingling og small talk. Bare arbeidsro og store rom for å spille, skape, få ting gjort. Så kom kona med en nyhet. Hun hadde avtalt sosial grillings med naboer – bak hvert sitt gjerde!

Det var ment for å glede. Det landet sånn passe: «Hmmm! Hvorfor det?»

12 måneder senere sitter rapper, rocker, filmmusikk-komponist, jazzbassist, forfatter og skribent Aslak Hartberg i en slank skinnsofa i sitt hjemmestudio i Asker og flirer av egen respons.

– Men helt ærlig: Jeg hadde ikke savnet noe. For meg har nedstengning vært uproblematisk og ganske digg.

Eller som han nylig skrev i Morgenbladet: «Det siste året har det altså vært vår tid til å skinne.»

Han fortsatte:

«Vi som trives best alene, som synes klemming er et ork og føler at andres blikk suger kreftene ut av oss.» Men kronikken hadde et bekymret frempek: Han gruet seg, skrev han, til gjenåpningen og normalen som den nye normalen:

«O lockstalgi! Jeg kjenner den trenger seg på allerede.»

Pust.

