Denne nykommeren fra California er blitt en snakkis

Vi må sørge for at i det minste noe er normalt. Så her får du fiks ferdig liste til festdagen, uavhengig av antall gjester du får invitere.

Nå nettopp

Ferden fra Oslo til Bergen gjennomføres vanligvis med samme intensitet som hinderløypa i Kompani Lauritzen. Vi må rekke flyet. Finne bunadskjorten som forsvant i fjor. Har guttungen virkelig vokst ut av penskoene sine? Gate closing. Min svenske mann observerer det hele som en distansert sosiolog. Etter alle disse årene i Norge, forstår han fremdeles ikke hvorfor 17. mai er så viktig for meg.

Se selv! Barnetoget og folkehavet som bølger seg fremover. Korpsene, og tapre bein som marsjerer mil etter mil. Festfølelsen og Champagne-korkene. Jeg elsker alt med 17. mai. Men i år blir det ingen tur til Bergen. Kanskje ikke fest i det hele tatt.

Flagget til topps

Tanken på alt jeg ikke får oppleve, har begynt å trekke meg ned. Søren heller! Sånn kan vi ikke ha det. Mine damer og herrer! Opp med haken. Flagget til topps. Nå rigger vi for fest, uansett form og antall.

Her kommer en av årets aller mest populære vinsaker – nemlig alt du trenger til 17. mai.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.

La oss starte med bobler, selve bærebjelken i feiringen. Jeg synes alle bør høre lyden av en kork som spretter. Men, og dette er viktig, boblene kan gjerne være alkoholfrie. Min entusiasme for glass med stett og musserende drikke handler vel så mye om form.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn