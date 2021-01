Mye hvitvin for pengene: Dette er en sikker vinner

Vil du finne din favorittdrue? Jeg har rett og slett laget et treningsprogram til deg.

Målet mitt er dette: Du skal finne flere av de smakene du liker. For å få til det, trenger vi minst to ting. Først og fremst må du ha en viss peiling på hvilke viner som treffer din smak best. Deretter trenger du noen ord for å beskrive den stilen, slik at du klarer å gjenskape en smaksopplevelse og sette ord på den.

Forrige uke kom jeg med fire tips til hvordan du raskt kan bli en bedre smaker. Jeg oppfordret deg til å smake ordentlig, ved å snuse og skylle. Deretter øve på å sette ord på hva du rent faktisk smaker. Om du i tillegg klarer å assosiere duftene med noe du kjenner, er vi godt på vei. Å tømme kjøkkenskapene for å finne dufter av sitrus, frukt, krydder eller vanilje var neste punkt på listen. Og helt til slutt oppfordret jeg deg til å sammenligne viner.

Riktignok kom jeg med noen konkrete anbefalinger i forrige ukes spalte. Men det var ikke tilstrekkelig, skjønner jeg. Folk vil ha oppgaver. Hjemmelekser. Treningsprogram. Så nå har jeg laget det. Oppfordringen er å smake to viner mot hverandre. Dette er kanskje den aller mest effektive måten å gjøre deg til en bedre smaker på.

