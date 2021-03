A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Datteren sliter med språket. Det kan ha en sammenheng med leggetid-problemene. Livet som alenemor gir henne en stor lykke, men setter henne også på store prøver.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

21 minutter siden

Noen graviditeter er etterlengtet og godt planlagte. Andre bare skjer, uten noen plan og kanskje uten at det er et kjærlighetsforhold i bunnen. Noen familier er store, andre består av én voksen og ett barn.

De siste to ukene har vi fulgt fem år gamle Julie og moren hennes. Julie var ikke planlagt. Likevel har hun endret mors liv til noe lysere og mer meningsfylt. Men det å være alene med barn gir også noen utfordringer som man ikke har i en større familie.

Hedvig: Jeg har vært alene med et barn, jeg også. Og er det én ting jeg vet, så er det at forholdet mellom mor og barn blir tett når det bare er de to. For det er jo så tosomt! Man må liksom finne ut av alt selv, og det gjør nok også at barnet ofte får mer «makt» enn i en større familie. Jeg oppdaget det selv da jeg fikk mann og barn i en sånn «vanlig» familie – at det er jo så utrolig mye lettere! Man har flere å spille på, man kan bytte på legging og andre oppgaver. Jeg tror jeg har mitt på det tørre når jeg sier at nesten alle alenemammaer bruker lengre tid på legging.