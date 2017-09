– Jeg elsker å være i kjøkkenet og har noen av de aller fineste stundene med mine barn akkurat her, sier Vibeke Vestre (45).

Fembarnsmoren, interiørdesigneren og matelskeren fra Haugesund ga i fjor ut boken «Bolla kremfløte», der leserne finner både oppskrifter, livsstilsråd og en fortelling om selvutvikling. Her deler hun også sin filosofi for hvordan man kan gjøre mat – all mat – fristende for barn.