Portrettet – Jeg kan fremdeles ikke forskjell på da og når. Er det fordi jeg er miljøskadet? Eller fordi jeg er lat? Bokaktuelle Maria Navarro Skaranger (27) er forfatteren alle de store forlagene ville ha. De skulle bare visst hvordan en arbeidsdag kan se ut for henne.

Det skjer nesten aldri. Men det skjedde med Maria Navarro Skaranger.

Hun var bare 19 da hun på lærerens oppfordring sendte sitt aller første bokmanus til de fem største forlagene i Norge. Én etter én ringte de og ba henne komme på et møte. Åtte år og snart tre romaner senere husker Skaranger fortsatt hva hun hadde på seg da hun en varm sommerdag tok bussen fra Lillehammer til hovedstaden. Et svart skjørt og en stripete genser.

– Jeg lurer fortsatt på hva de så for seg at skulle komme inn døren. En hiphoper? spør hun.

For boken hennes fra et miljø i Groruddalen, Alle utlendinger har lukka gardiner, var skrevet på en helt annen måte enn vanlige romaner (et eksempel: «Det også var en lættis episode på skolen i dag fordi vi har om norske partiene, og ingen visste det finnes så jævla mange mongo partier.») Og det var altså dette alle forlagene ville ha. Skaranger gjør stemmen lys og smiskete:

«Vi som jobber her, har lest manuset ditt. Er det noen forfattere du liker på dette forlaget?»

«Denne boken har jeg tatt med til DEG. Den tror jeg du vil like.» Da de spurte hva hun selv leste, svarte hun Albert Camus (fransk forfatter). Hun tenkte det var en bra ting å si, men sannheten var at hun ikke skjønte hva som sto i Camus’ bøker.

