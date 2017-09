Fembarnsfaren som mandag møtte i Oslo tingrett, risikerer å bli dømt til flere år i fengsel. Strafferammen er ti år. Han er tiltalt for terrorforbund og deltagelse i IS etter at han i august 2014 tok med kone og barn til Syria. Ekskona Ruth Johansen hevder at hun ble lurt med inn i Syria. Tiltalte hjalp ekskona og de fem barna hjem igjen da den yngste datteren ble alvorlig syk.

Til Oslo tingrett fortalte mannen mandag at noe var bra med IS og noe dårlig. Planen hans var ifølge NRK å jobbe i et bakeri, eller noe innen olje. Mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier til VG at tilalte ikke erkjenner straffskyld, hverken for terrorforbund eller deltagelse i IS.