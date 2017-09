For fire år siden fikk Oslo-Filharmonien en kjølig mottagelse på BBC Proms. Denne uken tok de revansj.

Noen ganger må man bare prøve igjen. Forrige gang Oslo-Filharmonien ble invitert til å spille på den prestisjetunge festivalen BBC Proms, i 2013, hadde Vasily Petrenko nettopp tiltrådt som sjefdirigent. Med et tysk-østerriksk program bestående av Beethoven og Bruckner skulle det være det store startskuddet for en ny æra for vårt nasjonalorkester. I stedet møtte de et skeptisk kritikerkorps som syntes Bruckner manglet dybde og personlighet, og at Beethoven låt karakterløs og kjølig. Det hjalp heller ikke at opptredenen kom like i kjølvannet av Petrenkos kontroversielle kommentarer om kvinnelige dirigenter til Aftenposten (som han senere modererte).

Når orkesteret denne uken var tilbake i Royal Albert Hall, var det derfor ikke uten visse forventninger til hvordan britene ville ta dem imot. Med voldsomme musikalske utbrudd som fikk publikum til å skvette i stolene, fikk de rystet konsertgjengerne til begeistret trampeklapp. Og varmere omtale fra engelske kritikere gjorde at orkesteret kunne reise hjem med hodet hevet.