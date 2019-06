«Jeg vet egentlig ikke om det kan kalles en historie», skriver Witold Gombrowicz mot slutten av Kosmos, «denne uopphørlige oppsamlingen og oppløsningen av elementer.» Gombrowicz' siste roman fra 1965, er kanskje heller en parodi på narrativer. Den parodierer ikke bare romanfortellingen, men også vår tendens til å se narrative forbindelser overalt.

Romanfortelleren – den unge studenten Witold – oppdager en forbindelse mellom et par lepper, en hengt spurv, en hengt pinne, med mer. Typisk for Gombrowicz fremstår fortellerens innfall psykotiske frem til det viser seg at andre i romanen tenker likt. Da blir romanen til en absurd reise gjennom forfatterens private tanker, liksom gyldiggjort av litterær kløkt og insistering.