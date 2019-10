Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg leste med stor interesse saken om unge, ufrivillig single menn – såkalte Incels – i spalten din for en tid siden. Her skrev du at mange av disse mennene finner sammen på nettet i et felles hat mot kvinner. Jeg kjenner litt til nettforumet Incel.net, og det finnes kanskje flere, men jeg vet ikke hvor vanlig det er for norske menn å være aktive her.