Hvilke viner passer til lam? Spørsmålet fremstår som om jeg kjapt kan gi et enkelt svar. Jeg ser at det er det mange av dere som sender meg mail, ønsker dere: En konkret vin som står i polhyllen. Men da mister vi nyansene. Forståelsen. Læringspotensialet. Så denne uken har jeg komprimert en sukkerbit av kunnskap til deg. Her får du vinene som passer til lam og begrunnelsen for hvorfor.

Og ikke minst: Hjemmeleksen som gjør at du får gått i dybden og utviklet deg som smaker. La oss starte.