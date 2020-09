A-magasinet Matskolen Hvis det er én oppgradering du skal lære deg på bakefronten, så anbefaler jeg denne

Tangzhong. Si ordet. Si tangzhong. Du kommer ikke til å angre. Dette japanske baketrikset vil gi deg et langt saftigere og mer holdbart resultat.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Nå nettopp

Perfeksjonismen stikker dypt i japansk kultur. Derfor er det ikke tilfeldig at japanerne etter 900 års avholdenhet fra kjøtt legger verdens beste biff i pannen når de først begynner å spise det. Eller når de bestemmer seg for å servere kylling, så tilegner de rett og slett hele restauranter til fuglen.

Den klassiske, sentraleuropeiske hvetebakingen er heller ikke noe unntak. Både amatører og profesjonelle bakere har vært frustrert over at hvitt og luftig brød tørker fort inn. Men der vi bare aksepterer det som en del av livet, slik som regnvær eller et samlivsbrudd, løste japanerne problemet på 80-tallet.