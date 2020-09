Hun er lei av at mannen aldri snakker om følelser. Psykologen tror en app kan være løsningen.

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Nå nettopp

Jeg er en kvinne i slutten av 50-årene som har vært gift med samme mann i over 30 år. Ettersom tiden har gått og barna er blitt større, er jeg blitt mer og mer oppmerksom på hvor lite min mann er interessert i å snakke om seg selv og om mellommenneskelige og personlige temaer. Jeg har ingen andre store ting å klage på, og det sier jeg ofte til ham.

Men slik livet har vært i mange år, fungerer vi bare som et arbeidslag og ikke som ektefeller eller kjærester. Samtalene dreier seg kun om praktiske gjøremål. Utover det råder tausheten fullstendig.

Jeg har forsøkt å få min mann til å være litt mer privat og fortelle meg hva han går og tenker på. I flere år har jeg sagt til ham at vårt ekteskap nærmer seg slutten dersom vi ikke kan prate om personlige forhold. Mulig han oppfatter dette som tomme trusler siden jeg velger å bli.

Han mener at jeg forsøker å endre hans personlighet og sier at jeg får ta ham som han er, at han alltid har vært sånn. Han sier også at det er meg han vil leve sammen med resten av livet. Men da er det vanskelig å forstå den mangelfulle innsatsen han viser for å få dette til.