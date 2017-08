Kan du kjenne hvordan hverdagen puster deg i nakken? Jeg prøver, prøver, prøver å holde igjen sommeren. Tyne den. Men et nytt drag ligger i luften. Rutinene er tilbake. Hverdag.

Nylig ble spørsmålet stilt inne på et av de mange lukkede vinforumene på Facebook: hva er hverdagsvinen du alltid kommer tilbake til? Svarene kom raskt og skråsikkert tilbake. Vinene kostet bare unntaksvis under to hundre kroner. Flertallet måtte bestilles. Sesongvarer. Partikjøp. Er ikke selve poenget med en hverdagsvin at den er rimelig? Er ikke tilgjengelighet en forutsetning?