Hun hadde tilbrakt den første juli-uken på fjelltur i Rondane, fri for mobildekning. Da frilansjournalisten Anki Gerhardsen kom tilbake til sivilisasjonen, kastet hun seg over nettavisene. Noen overskrifter fanget oppmerksomheten: NRK meldte at «Professor sendte grovt seksuelle meldinger til studenter». VG siterte meldinger som «Kan jeg kjøpe trusen din..» og «Liker du rimming». De henviste til nettavisen Khrono, som var de første som omtalte saken. I alle artiklene ble professoren navngitt.

Gerhardsen ble forundret og opprørt. Hun satte seg ned foran datamaskinen og formulerte kronikken «Et knefall for gapestokkmentaliteten», som ble trykket i Aftenposten. Der beskylder hun NRK, VG og Khrono for å ha brutt god presseskikk ved å identifisere professoren.