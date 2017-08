Noen fortalte meg som barn at hvis jeg la øret inntil en konkylie, kunne jeg høre havet bruse der inne. Jeg elsket det selv lenge etter at illusjonen om bølgene som var fanget der inne, brast. For konkylien bar jo likevel noe annet med seg. Assosiasjonen til hav. Tanken om det. Å lukke øynene et kort sekund og nesten kunne kjenne lukten av salt, sjø og tang.

Kan du gjøre det samme med vin? Denne uken tenkte jeg vi skulle forsøke. For det er mange viner som bærer hav i seg. Enten i selve smaken, eller så har havet formet vinens karakter. I Chile, for eksempel, har den lange kyststripen langs Stillehavet vist seg å være selve frontlinjen for landets nye håp. Hvite viner, ofte laget på druen Sauvignon Blanc.